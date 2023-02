Irnini Mons + Guadal Tejaz SALLE LE BOURNOT AUBENAS Catégories d’Évènement: Ardèche

Aubenas

Irnini Mons + Guadal Tejaz SALLE LE BOURNOT, 24 février 2023, AUBENAS. Irnini Mons + Guadal Tejaz SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:45 (2023-02-24 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. MAIRIE D’AUBENAS (L1.1079987 – L.21079988 – L3.1079989) présente : GUADAL TEJAZGarage Psyché (Rennes) Féru de culture mésoaméricaine, le quatuor rennais a décanté son garage rock psychédélique pour ne garder qu’un puissant précipité krautrock au goût de mezcal. Lourd, intense, tranchant, traversé de larsens et de bourdons électriques, son post-punk aux effluves toxiques a irradié en 2022 la Maroquinerie à Paris, Le Grand Mix à Tourcoing ou encore Le Transbordeur à Lyon. IRNINI MONSIndie Rock (Lyon) IRNINI MONS s’appuie sur une formidable expérience de la scène punk rock : trois de ses membres en ont fait les grandes heures avec les DECIBELLES.Après la pause forcée du confinement, le projet a pu révéler sa personnalité à la Halle Tony Garnier ou aux (Super) Sonic(s) de Paris et Lyon en proposant une noise aux accents pop avec son chant mélodique et son écriture imagée. GUADAL TEJAZ GUADAL TEJAZ Votre billet est ici SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardeche MAIRIE D’AUBENAS (L1.1079987 – L.21079988 – L3.1079989) présente : GUADAL TEJAZ

Détails
Catégories d'Évènement: Ardèche, Aubenas
Autres
Lieu SALLE LE BOURNOT
Adresse 4 BOULEVARD GAMBETTA
Ville AUBENAS
Tarif 13.8-13.8

AUBENAS Ardeche