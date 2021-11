Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris Irma et Irma. Femmes de lumière en temps obscurs Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Irma et Irma. Femmes de lumière en temps obscurs Mémorial de la Shoah, 14 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 14 novembre 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Dans le cadre du mois du Film Documentaire projection du film Irma et Irma. Femmes de lumière en temps obscurs de Hannes Gellner. France, documentaire, 75 min, 2021. En juillet 1942, Irma Mico et Irma Schwager ont 28 et 22 ans. Jeunes femmes juives communistes étrangères, elles se sont engagées dans la Résistance contre l’occupant et Vichy. Elles deviennent agents de liaison et de renseignement dans la Main-d’œuvre immigrée (MOI), puis membres du Travail (anti-) allemand (TA), une unité clandestine dont le but est de saper le moral des troupes allemandes à Paris. À travers un double-portrait aux regards croisés, ce film s’appuie sur la parole de ces actrices-témoins, qui, pour la première fois, s’expriment ensemble sur cette période. En présence du réalisateur, de Hannah Lessing , Secrétaire générale du Fonds national de la République d’Autriche pour les victimes du national-socialisme, et de témoins. Spectacles -> Projection Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

7 : Pont Marie (185m) 1 : Saint-Paul (312m)

Contact : Mémorial de la Shoah 0142774472 http://www.memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://twitter.com/Shoah_Memorial0142774472 Spectacles -> Projection Étudiants;Ados;Cinéma;Expos;Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-11-14T16:30:00+01:00_2021-11-14T18:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mémorial de la Shoah Adresse 17 rue Geoffroy L'Asnier Ville Paris lieuville Mémorial de la Shoah Paris