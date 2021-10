Irlande Ombres et lumières – Documentaire Plouha, 12 novembre 2021, Plouha.

L’association Anse de Bréhec vous propose de venir assister à la projection d’un magnifique documentaire de la collection “Le Cercle des Voyageurs” : “Irlande – Ombres et lumières” du réalisateur Luc Giard.

Dans son film sur l’Irlande, Luc Giard vous fera découvrir les Irlandais et leurs passions, du Buren au Connemara en passant par le Donegal. Il s’agit là d’un ensemble de tableaux vivants qui sert de décor aux traditions et à l’histoire de cette île aux beautés sublimes. Luc Giard faufile sa caméra entre « ombres et lumières », là où l’homme et son amour du pays reste essentiel. Venez partager les émotions d’une Irlande vivante.

ansedebrehec.asso@gmail.com +33 7 82 39 44 25

