Nuit des musées Irlande du Nord : Gilles Caron & Stephen Dock Musée Nicéphore Niépce Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

L’exposition propose un double regard photographique, historique et contemporain, sur la situation nord-irlandaise : celui de Gilles Caron et de Stephen Dock

Gilles Caron, Irlande du Nord – 1969

Le 12 août 1969, les Apprentices Boys de Derry, protestants unionistes de l’ordre d’Orange, défilent près du quartier ouvrier et catholique, défiant la population. La bataille du Bogside éclate, c’est le début des « Troubles » en Irlande du Nord. Les nationalistes ripostent par des jets de pierres et des cocktails Molotov aux gaz lacrymogènes et véhicules blindés des forces de l’ordre britanniques. Deux jours plus tard, tandis que d’autres émeutes éclatent dans le pays, l’armée britannique tente de s’interposer. Ces événements marquent le début d’une guerre civile qui durera près de trente ans.

Gilles Caron est à Derry le 12 août, il couvre le défilé orangiste pour le compte de l’agence Gamma. Il pressent la montée de violence et une fois sur place, en comprend très rapidement les enjeux.

Des premières prises de vues du cortège défilant en musique, aux premiers jets de pierres, Gilles Caron enregistre la tension monter. Très vite, les forces de l’ordre qui font face aux civils semblent dépassées et la ville se transforme en champ de bataille. Gilles Caron qui connait les conflits armés (il a couvert la guerre des Six jours, le Vietnam, le Biafra) témoigne de ce basculement. Sous son objectif, on découvre un pays en guerre.

Au-delà du fait d’être le « premier » sur place, le travail de Gilles Caron se distingue par une grande modernité de l’approche photographique. Très mobile, il change constamment de point de vue : champ, contre-champ, du haut d’un immeuble, au coin d’une ruelle ; dans un camp, puis dans l’autre. Le photographe se rapproche de la scène, il va, vient, et s’arrête à l’endroit stratégique. Il semble même parfois précéder les événements.

En quatre jours, soixante-deux films noir et blanc et près de trois cents vues couleurs, Gilles Caron réalise l’un de ses plus grands reportages ; un témoignage unique de ce tournant de l’Histoire. L’exposition propose aux visiteurs de découvrir ce travail, au-delà des images iconiques publiées à l’époque dans la presse. Elle présente un ensemble de soixante-dix photographies, tirages vintages et modernes, ainsi que des reproductions agrandies de planche-contacts éclairant le travail du photographe.

Stephen Dock, Our day will come

Our day will come. Ce slogan populaire des républicains d’Irlande du Nord évoque à la fois l’espoir de liberté et l’envie de vaincre la communauté adverse. Mais ces mots ne peuvent se lire sans penser au jour de notre mort.

Stephen Dock s’est formé très tôt au photojournalisme. En 2008, âgé d’à peine vingt ans, il veut saisir l’événement. Pour informer, il colle à l’actualité au plus près du danger. Syrie, Palestine, Mali, Irak… Son terrain de prédilection est la zone de guerre ; le conflit, son quotidien. Mais très vite, face à sa position de témoin impuissant et aux limites de la photographie, Stephen Dock remet en question sa pratique : son attrait pour les champs de bataille traduit au fond une souffrance intime, un conflit intérieur. À travers ses reportages sourd une réflexion sur sa propre condition : une incapacité du photographe à vivre en paix. Il emprunte une nouvelle voie. Dans ses séries, désormais, le noir et blanc et la couleur coexistent, les détails sont agrandis, le recadrage est possible. L’écriture est plus poétique, l’approche plus personnelle. Avec la photographie on peut parler du monde et parler de soi. Le dehors et le dedans ne sont jamais détachés. Les mots de Gilles Peress à son égard « Toujours photographier de l’intérieur vers l’extérieur et non l’inverse » viennent affranchir son pas de côté.

2012, la Nouvelle IRA se forme en Irlande du Nord. Stephen Dock décide de se rendre à Belfast à l’occasion du centenaire du pacte d’Ulster célébré par les unionistes. La tension est palpable, cependant il ne se passe rien. L’heure des combats armés est révolue. Les accords de paix du Vendredi Saint mettant fin à trente ans de guerre civile ont été signés en 1998. Mais les âmes ne sont pas apaisées et les anciens belligérants cohabitent dans une paix fragile.

Dans un camp comme dans l’autre la violence, culturelle, sociale et politique, habite et hante les individus. Elle marque les visages des rescapés et des nouvelles générations.

D’une emprise plus forte encore que la violence physique, elle modèle les comportements, s’inscrit comme un invariant se transmettant de génération en génération. Si la haine entre les communautés a façonné l’identité nord-irlandaise elle a aussi durablement marqué le territoire. La vie s’est créée autour des « peace lines », les « murs de la paix », apparus après août 1969. Présents dans les villes, ils séparent les habitants d’un même quartier, parfois d’une même rue.

Les stigmates de la guerre sont partout. De larges fresques murales rendent hommages aux « héros », les messages peints avertissent le visiteur qu’il pénètre dans le fief des républicains ou des unionistes. Les murs parlent. Les tags marquent l’appartenance à des groupes dissidents, témoignent des soutiens aux emprisonnés, ou dénoncent le sentiment de colonisation ressenti : “Brits out! ” « Les britanniques dehors ! ».

L’année est rythmée par les parades, marches et « bonfires », ces bûchers faits de palettes de bois qui peuvent mesurer jusqu’à trente mètres de haut, et sur lesquels on brûle le drapeau irlandais ou l’Union Jack. Chaque événement est éminemment politique et marque la partition. La division est profonde et elle affecte les moindres détails de la vie quotidienne. Alors, comment photographier ce conflit larvé qui oppose depuis des centaines d’années deux communautés ? Comment rendre compte en image d’une société aussi divisée ?

Pour répondre à ces questions Stephen Dock se rendra sur place en Irlande du Nord, pendant six ans, à raison de onze voyages. Le photographe regarde et tente de comprendre cette incapacité à trouver la paix qu’il a lui-même éprouvé. Il constitue un corpus photographique de matières et de signes extraits de l’environnement quotidien : portraits, détail d’architecture, scènes de rue… Les traces, parfois infimes, laissées par le conflit sont prélevées par le photographe pour les rendre visibles.

Fondé en 1974 à Châlon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le Musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours.

Free entry Saturday 14 May, 20:00

Based(Established) in 1974 to Châlon-sur-Saône, born city of the inventor of the photography, the Nicéphore Niépce museum established(constituted) there about thirty five years of existence one of the most original photographic collections in Europe. First heliographies of Nicéphore Niépce to the digital technologies, this collection of more than three million images tells the multiple stories of the photography in its esthetic and documentary adventure, but also in its national and commercial customs. The museum gives for mission to establish a report(relationship) between the inventors, the pioneers and the creators of today and turns(shoots) its reflection to the analysis of the image in a more global acceptance: his(her,its) applications, his(her,its) effects, his(her,its) codes. Interactive devices(plans) and educational movies aim at replacing the public in the center of the speech. hearing impairment

Gilles Caron, Irlanda del Norte – 1969

El 12 de agosto de 1969, los Apprentices Boys de Derry, protestantes unionistas de la Orden de Orange, desfilaron cerca del barrio obrero y católico, desafiando a la población. La batalla del Bogside estalla, es el comienzo de los «Disturbios» en Irlanda del Norte. Los nacionalistas respondieron con piedras y cócteles molotov con gases lacrimógenos y vehículos blindados de las fuerzas británicas del orden. Dos días más tarde, mientras otros disturbios estallan en el país, el ejército británico intenta intervenir. Estos acontecimientos marcan el inicio de una guerra civil que durará casi treinta años.

Gilles Caron está en Derry el 12 de agosto, cubriendo el desfile orangista en nombre de la agencia Gamma. Presienten el aumento de la violencia y, una vez allí, comprenden rápidamente lo que está en juego. Desde las primeras tomas del cortejo que desfilaba con música, hasta los primeros lanzamientos de piedras, Gilles Caron registra la tensión subir. Muy pronto, las fuerzas del orden que hacen frente a los civiles parecen superadas y la ciudad se transforma en campo de batalla. Gilles Caron, que conoce los conflictos armados (ha cubierto la Guerra de los Seis Días, Vietnam, Biafra) testimonia este vuelco. Bajo su objetivo, descubrimos un país en guerra. Más allá del hecho de ser el «primero» in situ, el trabajo de Gilles Caron se distingue por una gran modernidad del enfoque fotográfico. Muy móvil, cambia constantemente de punto de vista: campo, contracampo, desde lo alto de un edificio, a la esquina de un callejón; en un campamento, luego en el otro. El fotógrafo se acerca a la escena, va, viene y se detiene en el lugar estratégico. A veces incluso parece preceder a los acontecimientos. En cuatro días, sesenta y dos películas en blanco y negro y cerca de trescientas vistas a color, Gilles Caron realiza uno de sus mayores reportajes; un testimonio único de este cambio de la Historia. La exposición propone a los visitantes descubrir este trabajo, más allá de las imágenes icónicas publicadas en la prensa. Presenta un conjunto de setenta fotografías, impresiones vintage y modernas, así como reproducciones ampliadas de tableros de contactos que iluminan el trabajo del fotógrafo.

Stephen Dock, nuestro día vendrá

Nuestro día será como. Este eslogan popular de los republicanos de Irlanda del Norte evoca a la vez la esperanza de libertad y el deseo de vencer a la comunidad adversaria. Pero estas palabras no se pueden leer sin pensar en el día de nuestra muerte.

Stephen Dock se formó muy temprano en el fotoperiodismo. En 2008, con apenas veinte años, quiere apoderarse del evento. Para informar, pega a la actualidad lo más cerca posible del peligro. Siria, Palestina, Malí, Irak… Su terreno predilecto es la zona de guerra; el conflicto, su vida cotidiana. Pero muy pronto, ante su posición de testigo impotente y los límites de la fotografía, Stephen Dock cuestiona su práctica: su atractivo para los campos de batalla traduce en el fondo un sufrimiento íntimo, un conflicto interior. A través de sus reportajes sordos una reflexión sobre su propia condición: una incapacidad del fotógrafo para vivir en paz. Toma un nuevo camino. En sus series, ahora, el blanco y negro coexisten con el color, los detalles se agrandan, el recorte es posible. La escritura es más poética, el enfoque más personal. Con la fotografía se puede hablar del mundo y hablar de uno mismo. El exterior y el interior nunca se separan. Las palabras de Gilles Peress con respecto a él «Siempre fotografiar desde el interior hacia el exterior y no al revés» vienen a liberar su paso de lado.

2012, el nuevo IRA se forma en Irlanda del Norte. Stephen Dock decide viajar a Belfast con motivo del centenario del Pacto de Ulster celebrado por los unionistas. La tensión es palpable, pero no pasa nada. La hora de los combates armados ha terminado. Los acuerdos de paz del Viernes Santo que pusieron fin a treinta años de guerra civil se firmaron en 1998. Pero las almas no son apaciguadas y los antiguos beligerantes conviven en una paz frágil.

En ambos bandos la violencia, cultural, social y política, habita y atormenta a las personas. Marca los rostros de los supervivientes y de las nuevas generaciones. De una influencia aún más fuerte que la violencia física, modela los comportamientos, se inscribe como un invariante que se transmite de generación en generación. Si bien el odio entre las comunidades ha dado forma a la identidad de Irlanda del Norte, también ha marcado de manera duradera el territorio. La vida se creó alrededor de las «peace lines», los «muros de la paz», aparecidos después de agosto de 1969. Presentes en las ciudades, separan a los habitantes de un mismo barrio, a veces de una misma calle. Los estigmas de la guerra están por todas partes. Grandes murales rinden homenaje a los «héroes», los mensajes pintados advierten al visitante que entra en el feudo de los republicanos o de los unionistas. Las paredes hablan mucho. Las etiquetas marcan la pertenencia a grupos disidentes, dan testimonio de los apoyos a los encarcelados, o denuncian el sentimiento de colonización sentido: “¡Brits out! ” «¡Los británicos fuera! ».

El año está marcado por desfiles, marchas y «bonfires», estas piras hechas de paletas de madera que pueden medir hasta treinta metros de altura, y en las que se quema la bandera irlandesa o la Unión Jack. Cada acontecimiento es eminentemente político y marca la partitura. La división es profunda y afecta a todos los detalles de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo fotografiar este conflicto larvado que enfrenta desde hace cientos de años a dos comunidades? ¿Cómo dar cuenta en imagen de una sociedad tan dividida? Para responder a estas preguntas, Stephen Dock viajará a Irlanda del Norte durante seis años en once viajes. El fotógrafo mira y trata de comprender esta incapacidad para encontrar la paz que él mismo ha experimentado. Constituye un corpus fotográfico de materiales y signos extraídos del entorno cotidiano: retratos, detalle de arquitectura, escenas de calle… Las huellas, a veces ínfimas, dejadas por el conflicto son tomadas por el fotógrafo para hacerlas visibles.

28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté