Irish Weekend in Périgny Salle Du Cma,Perigny (17), 4 mars 2022, .

Irish Weekend in Périgny

Salle Du Cma, Perigny (17), le vendredi 4 mars à 20:00

Le festival “Irish Weekend in Périgny” fait son retour avec un beau programme de musiques, danses et contes irlandais. Le festival débutera le vendredi soir avec Au-delà d’Eirin, contes d’Irlande par Sophie Andriot, suivi d’un spectacle de musiques et de danses présenté par le groupe ZAG et l’Irish Dance Squad. Le samedi, stages de danses pour débutants et confirmés animés par Alain Le Bihan, Brigitte Roussel et Christine Pauleau de l’association Arôme de Nantes ; stages d’initiation de Sean-nós animé par Yvon Chevalier ; et un Ceili (bal irlandais) le soir avec le groupe Têtes en l’Eire. Deux bars-restaurants à Périgny, Au Coin d’la Rue et Le Canton, ouvriront leurs portes aux sessionneurs (musiciens) pendant le weekend. Le festival est très convivial et l’ensemble du weekend est ouvert à tous ! *source : événement [Irish Weekend in Périgny](https://agendatrad.org/e/35477) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

De 8 à 35€

avec Irish Dance Squad, Sophie Andriot et ZAG

Salle Du Cma,Perigny (17) place dess droits de l’homme Salle Du Cma, 17180 Perigny, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T00:00:00