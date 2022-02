Irish Session Saint Patrick Salle du château,Vallon-Pont-d’Arc (07), 19 mars 2022, .

CELTIC SESSION de la Saint Patrick avec RURAL CAFE 20H30 Cabaret ambiance Pub Irlandais avec “OLd tunes and new ways” : Des standards de la musique irlandaise revisités avec brio et energie, des sets de reels and jigs, Horn pipes qui swinguent…plus quelques ballades et slows airs dev la verte Erin! P Mazellier(fiddle) A Clauzel (chant, flûtes, cornemuse) C Pillemy (guitare) A Gränicher (Accordéon diat) 21H30 22H BAL irlandais en scéne ouverte animé par Rural Café et tous les musiciens présents (inscription obligatoire) Entrée 10 € chômeurs 8€ enfant gratuit Buvette Irish beer rens 0676708588 ruralcafe.com *source : événement [Irish Session Saint Patrick](https://agendatrad.org/e/35589) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

