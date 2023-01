Irish Rendez Vous Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-10-13 – 2023-10-15

Depuis 2009, le festival Irish Rendez Vous a accueilli les plus grands noms de la musique traditionnelle en Irlande, et en Bretagne. Un peu de patience pour connaître la programmation de l'édition 2023 ! +33 2 96 21 38 56 http://www.irishrendezvous.com/

