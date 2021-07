Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne, Mauzac-et-Grand-Castang Irish concert Tara’s Folk Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac-et-Grand-Castang Catégories d’évènement: Dordogne

Mauzac-et-Grand-Castang

Irish concert Tara’s Folk Mauzac-et-Grand-Castang, 7 août 2021, Mauzac-et-Grand-Castang. Irish concert Tara’s Folk 2021-08-07 – 2021-08-07 Jardin des Ailes 150 Chemin du Théâtre

Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne Mauzac-et-Grand-Castang Le Jardin des Ailes vous invite à un concert de musique irlandaise avec le groupe Tara’s Folk. Participation libre pour les musiciens. Les ventes de la buvette seront au profil de l’association l’Art de Ailes. Places limitées à l’entrée. Le Jardin des Ailes vous invite à un concert de musique irlandaise avec le groupe Tara’s Folk. Participation libre pour les musiciens. Les ventes de la buvette seront au profil de l’association l’Art de Ailes. Places limitées à l’entrée. +33 5 53 61 08 55 Le Jardin des Ailes vous invite à un concert de musique irlandaise avec le groupe Tara’s Folk. Participation libre pour les musiciens. Les ventes de la buvette seront au profil de l’association l’Art de Ailes. Places limitées à l’entrée. pixabay.com dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mauzac-et-Grand-Castang Autres Lieu Mauzac-et-Grand-Castang Adresse Jardin des Ailes 150 Chemin du Théâtre Ville Mauzac-et-Grand-Castang lieuville 44.86941#0.79383