Vendredi, c’est Chaudronnerie est un rendez-vous convivial dans une configuration inédite de 19h30 à 20h30. Entre amis, collègues ou famille, profitez du spectacle autour d’une table réservée avec une consommation ou en gradin. À La Chaudronnerie ce vendredi, la météo est résolument irlandaise : il pleut des cordes et le soleil est dans les coeurs ! Un trio de choc nous emmène sur l’île verte à grand coup de chansons et de musiques traditionnelles. Le dépaysement est total et l’envie de danser irrésistible. Vincent Inchingolo à la guitare, Isabelle Arnaud au violon, Rémy Sastre aux percussions et à la guitare… trois musiciens chanteurs regroupés sous un nom gourmand : Irish Coffee Trio. Fermez les yeux et laissez-vous porter. C’est comme si vous y étiez : les pubs bondés, les champs de tourbe, la lande, les plages sauvages, les lacs du Connemara… il ne manque rien. Dans les musiques et chansons traditionnelles de ce trio entraînant, on retrouve avec bonheur la quintessence de l’île verte. Préparez-vous à voyager, le moment sera chaleureux, envoûtant, plein de bonne humeur et d’émotions… 2 types de placement vous sont proposés : Place de spectacle assise en gradin à 13€ par personne. Formule Cabaret à 18€ par personne comprenant une place assise avec table réservée et une consommation de votre choix sur la carte. A noter, la réservation de la formule Cabaret se fait uniquement auprès du guichet de La Chaudronnerie.

