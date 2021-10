Irish Celtic – Le chemin des légendes Scénith, 17 novembre 2021, Le Sequestre.

Irish Celtic – Le chemin des légendes

Scénith, le mercredi 17 novembre à 20:30

**_Suite à la situation sanitaire actuelle, le spectacle Irish Celtic prévu le jeudi 3 décembre 2020 au Scénith d’Albi est contraint d’être décalé afin de recevoir le public dans les meilleures conditions possibles._** **_Ainsi, le spectacle est reporté au mercredi 17 novembre 2021 à 20h30._** **_Les billets initialement achetés pour le 03/12/2020 restent valables pour cette nouvelle date sans aucune démarche de votre part._** _________________________________________________ Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients… Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et ancestrale. A l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a, elle aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise porte le nom de Chemin des Légendes !

Spectacle de danse

Scénith Parc des expositions, 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T22:30:00