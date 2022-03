Irish Celtic : Le chemin des légendes Cité des Congrès, 30 novembre 2022, Nantes.

2022-11-30 Représentations – dans le grand auditorium :mercredi 30 novembre 2022 à 20hsamedi 25 février 2023 à 20h30

Horaire : 20:00

Gratuit : non 45 € à 53 € BILLETTERIES : – www.indigo-productions.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 05 79 58 00 10

Spectacle de danse.Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients… Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et ancestrale.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://youtu.be/L9kuc_1JWmM