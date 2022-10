Irish Celtic, le chemin des légendes Bayonne, 19 novembre 2022, Bayonne.

Irish Celtic, le chemin des légendes

Salle Lauga, 1 Avenue Paul Pras, Bayonne, Pyrénées-Atlantiques

2022-11-19 – 2022-11-19

Salle Lauga 1 Avenue Paul Pras

Bayonne

Pyrnes-Atlantiques

15h et 20h30: Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial où résonnent musiques traditionnelles, rires et discussions animées des clients.

Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions…

À l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a, elle aussi, la sienne et cette balade irlandaise s’appelle Le Chemin des légendes !

+33 5 59 46 09 00

Ville de Bayonne

Salle Lauga 1 Avenue Paul Pras Bayonne

