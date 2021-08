Irish Celtic – Le chemin des légendes Atlantia palais des congrès, 18 décembre 2021, La baule.

Irish Celtic – Le chemin des légendes

le samedi 18 décembre à Atlantia palais des congrès

_Indigo Productions présentent_ ### **Irish Celtic – Le chemin des légendes** Un Leprechaun* vous proposera de réaliser trois vœux si vous l’apercevez, le trèfle irlandais est composé de trois feuilles et maintenant IRISH CELTIC revient avec « LE CHEMIN DES LEGENDES », troisième et dernier volet de sa trilogie. Dans ce nouveau spectacle, nous retrouvons le charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette sublime île d’émeraude. C’est un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoutantes. En route pour « le chemin des Légendes »… Direction, l’âme de l’Irlande ! _*personnage né des légendes irlandaises typique du folklore irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick._ **[Réservez vite vos places : BILLETTERIE ](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=789&lng=1)** **INFORMATIONS IMPORTANTES Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. ** * Les billets achetés pour la séance du 13 décembre à 14h00 sont valables pour la séance du samedi 18 décembre 2021 à 15h00 * Les billets achetés pour la séance du 13 décembre à 17h30 sont valables pour la séance du samedi 18 décembre 2021 à 20h30 **Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

