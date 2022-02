Irish Celtic Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Irish Celtic Bourges, 26 février 2022, Bourges. Irish Celtic Bourges

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26

Bourges Cher 45 EUR 45 53 Un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoûtantes. Nouveau spectacle « Le Chemin des Légendes » +33 2 47 31 00 94 Un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoûtantes. Az production

Bourges

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Irish Celtic Bourges 2022-02-26 was last modified: by Irish Celtic Bourges Bourges 26 février 2022 bourges cher

Bourges Cher