Goethe-Institut Paris, le jeudi 24 mars à 19:00

En présence de l’autrice. Modéation : Katja Petrovic En sept chapitres, Iris Wolff retrace le fabuleux destin d’une famille européenne issue du Banat, de sept individus profondément liés malgré les coups du sort et les distance géographiques. Sa langue, poétique et aérienne, sert à merveille cette histoire d’amour au carrefour de la grande Histoire, entre oppression et liberté, entre perte et renouveau, entre Est et Ouest. Le Flou du monde (Grasset, 2022) est son premier livre traduit en français. Née en 1977 en Transylvanie, **Iris Wolff** a émigré en Allemagne en 1985. Après des études de germanistique, de théologie et de peinture et graphisme, elle a longtemps travaillé aux Archives littéraires allemandes de Marbach. Son œuvre littéraire a été couronnée par de nombreux prix. Son quatrième roman _Le flou du monde_ a connu un grand succès critique en Allemagne. Le livre a notamment été sélectionné pour le Prix du Livres allemand en 2020 et a reçu les prestigieux Prix Eichendorff et Prix Solothurn en 2021. En coopération avec les éditions Grasset et l’Institut Culturel Roumain

Goethe-Institut Paris, 17 avenue d'Iéna, 75116 Paris



