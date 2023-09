‘Iris van Herpen : sculpting the senses’ au Musée des Arts décoratifs Musée des arts décoratifs Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 29 novembre 2023 au jeudi 18 avril 2024 :

.Tout public. payant

Organisée au musée des Arts Décoratifs, du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024, l’exposition « Iris van Herpen : Sculpting the Senses », rend hommage à l’une des créatrices de mode les plus visionnaires de sa génération.

Pionnière

dans l’usage des nouvelles technologies dans sa discipline, Iris van Herpen

transgresse les normes conventionnelles du vêtement, ouverte tout autant aux

savoir-faire traditionnels que prospectifs.

Du 29 novembre 2023 au 28 avril 2024, le musée des Arts décoratifs rend hommage à la créatrice de mode néerlandaise Iris van Herpen, aujourd’hui reconnue comme l’une des figures les plus avant-gardistes de sa génération. Conçue comme une véritable exploration immersive et sensorielle dans l’univers de la créatrice, cette rétrospective, fusionnant mode, art contemporain, design et science, s’articule autour de huit thématiques qui recensent l’essence même de son travail.

Fondée en 2007, et aujourd’hui membre de la Fédération de la Haute Couture, la Maison Iris van Herpen est connue pour allier les subtilités de l’artisanat avec l’esprit pionnier de l’innovation, pour envisager la mode comme un langage interdisciplinaire. En témoignent ses collaborations avec d’autres créateurs et penseurs, tels que le sculpteur Anthony Howe, l’architecte Philip Beesley ou encore plus récemment avec l’artiste Casey Curran.

Allant du micro au macro, l’exposition interroge la place du corps dans l’espace, son rapport au vêtement et à son environnement, son avenir dans un monde en pleine mutation. Une sélection de plus de 100 pièces de haute couture réalisées par Iris van Herpen dialoguent avec des œuvres d’art contemporain, telles que celles du Collectif Mé, Wim Delvoye, Rogan brown, Kate MccGwire, Damien Jalet, Kohei Nawa, Casey Curran, Jacques Rougerie, ainsi que des créations de design de Neri Oxman, Ren Ri, Ferruccio Laviani et Tomáš Libertíny, et des pièces provenant des sciences naturelles comme des coraux ou des fossiles créant une résonance unique avec des pièces historiques.

L’exposition est présentée dans les galeries de la mode Christine & Stephen A. Schwarzman.

Musée des arts décoratifs 107 rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://madparis.fr/Iris-van-Herpen-Sculpting-the-Senses-2299

Collection Capriole. 2018. Collection privée Iris van Herpen Sø lve Sundsbø pour Iris van Herpen. Haut Hypersonic Speed.