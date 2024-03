iris Tour Périgord Vert Forme & vacances Saint-Jean-de-Côle, mercredi 17 juillet 2024.

iris Tour Périgord Vert Forme & vacances Saint-Jean-de-Côle Dordogne

17h 20h Atelier gérer son capital Forme (Simon)

17h 20h Atelier massage ayurvédique (Amélie)

17h 20h Atelier massage du visage (Carinne)

18h30 20h Initiation Yoga (Margaux)

Tout au long de l’été, l’association met en place des activités physiques et des interventions corps et bien-être dans ce beau village classé un des plus beaux village de France

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 17:00:00

fin : 2024-07-17 20:00:00

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement iris Tour Périgord Vert Forme & vacances Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2024-03-08 par Isle-Auvézère