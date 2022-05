Iris et Nitescence exposition Elsa tomkowiak

2022-05-26 – 2022-09-18 L'artiste Elsa Tomkowiak investit la collégiale Saint-Mexme avec son exposition « Iris et Nitescence » qui se déploie dans le narthex. L'artiste propose aux visiteurs de vivre une expérience autour de la couleur tout en expérimentant les volumes et l'architecture du lieu. Faisant écho à l'arc-en-ciel peint sur l'une des fresques de la tour du 15e siècle et aux vitraux d'Olivier Debré, l'œuvre d'Elsa Tomkowiak entre en dialogue avec l'un des joyaux du patrimoine de Chinon.

