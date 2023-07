Iris au fil de la Seine Les Trois Baudets Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 16h00 à 16h45

.Public enfants. A partir de 4 ans. payant

Tarif unique : 5€

Dans le cadre de la programmation concert de P’tits Baudets et du festival Les Enfants d’Abord !

Iris au fil de la Seine

À partir de 4 ans. 40 minutes.

En vacances à Nogent-sur-Seine, Iris rêve de rejoindre Le Havre et de se baigner enfin dans la mer. Lorsqu’elle trouve un bout de bois amarré, elle décide de se lancer ! Accompagnée de Icare le perroquet, elle va descendre le cours de la Seine, accoster sur dix îles emblématiques, et être transportée à différentes époques… Une épopée musicale à travers l’histoire des îles de la Seine, sur fond d’animations tirées des illustrations de l’album.

Avec ce spectacle, nous souhaitons éveiller la curiosité des plus jeunes à la singularité et l’onirisme du patrimoine qui les entoure. Nous naviguerons en musique d’île en île. Chaque étape sera l’occasion de faire le pont entre une histoire et un répertoire, tantôt original (chansons, matières sonores), tantôt classique (Fauré, Chopin). Sans être un ciné concert, ce spectacle a pour ambition de mettre en avant l’univers graphique du dessinateur en offrant une scénographie légère axée sur les images animées.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/iris-au-fil-de-la-seine-jp-les-p-tits-baudets

DR Iris au fil de la Seine