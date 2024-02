Irina González La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Irina González La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Représentante du mouvement cubain Novisima Trova, Irina González offre un univers musical captivant, mêlant habilement jazz, bossa, et rythmes afro-cubains.

Dans son troisième album Tiempo, elle explore toutes les influences qui l’ont marquée et accentue le leitmotiv que l’on retrouve dans toutes ses compositions des chants dédiés aux Orishas, divinités du panthéon Yoruba, un héritage nigérian résonnant avec les rythmes ancestraux de Cuba, sa terre natale.



Dans l’écho de chaque note, Irina González nous invite à un voyage intérieur et introspectif, au silence d’une méditation. Loin de se contenter de jouer de la musique, elle tisse des rêves audibles, où chaque mélodie est une invitation à danser avec l’âme.



Sur scène, elle captive par sa spontanéité et son interaction complice avec ses musiciens, offrant une expérience musicale riche qui transporte l’auditoire dans un univers coloré, passionné et chaleureux.



Le quartet explore plus loin ces mélanges avec des chansons qui célèbrent la douceur de vivre, l’amour et le quotidien.



Une ode à la nature, à la vie et à une humanité juste et sincère !

Le concert sera suivi du Dj set de la vibrante Chichi Queen. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:30:00

La Manufacture Amphithéâtre 10 rue des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@laboiteamus.com

