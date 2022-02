IRIIG – JeDII : Recroissance, mode d’emploi. H7 – Lieu Totem, 10 mars 2022, Lyon.

**French Tech One** est partenaire des jeudis de l’innovation organisés par **IRIIG**. Participez à la conférence : JeDII : « RECROISSANCE, mode d’emploi » ————————————— Animée par **Serge Darrieumerlou**, Président de **Inovora France**. **Serge Darrieumerlou** a ancré l’innovation au cœur de sa carrière. D’abord chez Decathlon où il crée la plateforme innovation en 2000. Celle-ci sera, entre autres, à l’origine de la célèbre tente **Quechua**, qui, une fois jetée, se déplie toute seule en deux secondes. Ensuite chez **Somfy** où Directeur Général France puis Directeur de l’innovation du Groupe, il accompagne la transformation digitale ainsi que de nombreuses transformations managériales. Il inscrit **Somfy** dans une démarche dynamique d’innovation et de transformation permanentes. Aujourd’hui, Serge Darrieumerlou partage son expérience auprès d’entreprises qui souhaitent trouver des équilibres dynamiques afin de mieux naviguer dans la complexité. Lors de ses interventions, il conduit les managers, les collaborateurs, de façon très accessible, à voir leur entreprise différemment, à faire émerger des questions nouvelles, et à « penser plus loin ». Il met les dynamiques humaines au cœur de la transformation des entreprises. Il accompagne également les entreprises à se questionner au-delà des modèles économiques actuels qui sont dans l’impasse. Serge & Laurence Darrieumerlou, cofondateurs de Inovora France, ont écrit leur dernier ouvrage – **Recroissance** (en novembre 2021) pour porter leur contribution et reposer les fondamentaux d’une action individuelle et collective puissante, réfléchie. Les modèles de croissances du siècle dernier sont en bout de courses, on le sait. La planète n’en peut plus, et ses habitants aspirent à autre chose ou sont convaincus que l’on est à la fin d’une époque. **Les penseurs du moment nous parlent de décroissance : est-ce ce projet que l’on veut laisser en héritage à nos enfants ?** Entre croissance et décroissance, il existe une nouvelle voie la **RECROISSANCE.** Il y a tout un monde et une économie nouvelle à réinventer. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle Renaissance. Nous avons besoin d’un nouvel imaginaire, d’un nouveau projet de société fait de justice sociale et de respect de l’environnement, d’entreprises non pas au service d’elles-mêmes mais au service de la société, de nouveaux modes d’action décloisonnés pour permettre notre réinvention. C’est une question de vision, de nouveaux équilibres et de courage. **Aujourd’hui, les entreprises n’ont plus besoin de constats mais de « COMMENT ».** Dessinons ensemble les contours d’une économie vertueuse. Se réinventer en recroissance : mode d’emploi.

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



