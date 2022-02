IRIIG – JeDII – NFT : la création numérique dans tous ses états H7 – Lieu Totem, 24 mars 2022, Lyon.

IRIIG – JeDII – NFT : la création numérique dans tous ses états

H7 – Lieu Totem, le jeudi 24 mars à 18:30

**French Tech One** est partenaire des jeudis de l’innovation organisés par **IRIIG**. Jeudi **24 mars** **IRIIG** organise une nouvelle conférence : JeDII : « NFT : la création numérique dans tous ses états » ———————————————————– Animée par **Flavien Chervet**, entrepreneur & conférencier. Avec la participation de **Briyan Cessac**, CEO & Co-Founder Screenshot. Après une formation transdisciplinaire (business, design et ingénierie) à emlyon Business School et Centrale Lyon, **Flavien Chervet** a co-fondé et dirigé pendant 3 ans Exoflow, une société de conseil en innovation spécialisée en Design Thinking. Il est désormais directeur de l’Innovation d’IRIIG (International Research Institute for Innovation & Growth), première grande école de l’innovation française. Il a aussi fondé un « meetup » sur le thème de l’intelligence artificielle(IA) et de son impact sur la société, réunissant plus de 3500 passionnés. Également co-fondateur de l’association Lyon-iS-Ai, un do-tank dont la mission est de démystifier l’IA et d’éduquer à son bon usage. Enfin, Flavien Chervet a été formé à la prospective stratégique à Futuribles International en 2018. Il a ensuite construit sa propre méthode d’étude de l’avenir, en intégrant les outils du design, la prise de recul de la philosophie et les imaginaires de la science-fiction. Comme chaque année, le fameux dictionnaire Collins élit un “mot de l’année”. Pour 2021, le verdict est tombé : ce sera le mot “NFT”, ou “Non Fongible Token”. Et pour cause, cette technologie fondée sur la blockchain représente déjà des milliards de dollars, prépare l’arrivée des métaverses et révolutionne en profondeur le marché de la création numérique et notamment le marché de l’art. De la technologie en elle-même aux usages, des opportunités aux risques, de l’effet de mode aux projections concrètes pour l’avenir : venez découvrir la révolution NFT.

Sur inscription

Vous êtes passionné.e par l’innovation, la créativité ou les nouvelles technologies ? Les Jeudis de l’Innovation IRIIG sont faits pour vous !

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T20:00:00