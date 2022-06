Irga (Jeux) • Kor’sia Lycée Jacques-Decour, 13 juillet 2022, Paris.

Du mercredi 13 juillet 2022 au samedi 16 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 22h00 à 23h00

. payant Tarif A De 22 à 28€

Installés sur un court de tennis, accompagnés par une musique électronique psychédélique dont les rythmes font penser aux danses russes, les interprètes d’Igra revisitent la partition de Nijinsky avec une modernité jubilatoire.

Et à travers cette liberté, ils révèlent la révolution morale qui a entouré la création de l’œuvre originale.

Igra – Jeux en russe – est la dernière création de la compagnie de danse madrilène Kor’sia dans laquelle elle reprend les concepts fondamentaux de la pièce Jeux de Vaslav Nijinsky, en y intégrant un dialogue entre le passé et le présent. Igra n’est pas une reproduction ou une réadaptation de la pièce de 1913, mais plutôt une réflexion sur le contexte historique et moral dans lequel l’œuvre fut créée. C’est un peu comme si Antonio de Rosa et Mattia Russo, les deux directeurs artistiques de la compagnie Kor’sia, souhaitaient proposer une version infiniment plus libre de Jeux et se faire ainsi témoins d’audaces que Nijinsky et sa sœur Nijinska auraient certainement approuvées mais que l’époque leur interdisait.

Il en résulte une pièce captivante, où la danse s’amuse et mêle références classiques, partitions contemporaines et quelques incursions dans le hip-hop. Les interprètes servent à la perfection cette chorégraphie ciselée et offrent un spectacle électrisant.

Distribution

Idée et direction Mattia Russo et Antonio De RosaChorégraphe Mattia Russo et Antonio De Rosa en collaboration avec les interprètesInterprètes Giulia Russo, Angela Dermatte, Helena Olmedo Duynslaeger, Antonio de Rosa, Alvar Roquero,Miguel Arevalo Garcia, Benoit CouchotDramaturgie Kor’siaAssistante à la dramaturgie et conseil artistique Agnès Lépez-Réo, Gaia Clotilde ChernetichDécor Kor’siaVoix Marc Di FrancescoEspace sonore Da RochaStylisme Luca Guarini et Adrian BernalCostume Mans Concept Menswear, Jaime LvarezConception et fabrication des chaussures Camper

Lycée Jacques-Decour 12 avenue Trudaine 75009 Paris

Maria Alperi