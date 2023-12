Conférence « L’interculturalité en santé » IRFSS – Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Limousin Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Conférence « L’interculturalité en santé » IRFSS – Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Limousin Limoges, 14 décembre 2023 17:30, Limoges. Conférence « L’interculturalité en santé » Jeudi 14 décembre, 18h30 IRFSS – Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Limousin Accès libre La Croix-rouge te convie à une conférence et à des échanges à partir du documentaire réalisé par l’association ivoirirenne « Les amis de Monogo », suivis d’un temps convivial. Rdv le jeudi 14 décembre 2023 de 18h30 à 20h30 à l’IRFSS – Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Limousin, 25 rue Sismondi, 87000 LIMOGES. Ouvert à tous.

En savoir plus IRFSS – Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Limousin 25 rue Sismondi, 87000 Limoges Limoges 87000 Magré Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

