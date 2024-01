Journée Portes Ouvertes (JPO) IRFASE IRFASE Évry Catégories d’Évènement: Essonne

Évry Journée Portes Ouvertes (JPO) IRFASE IRFASE Évry, 27 janvier 2024, Évry. Journée Portes Ouvertes (JPO) IRFASE Samedi 27 janvier 2024, 10h00 IRFASE Entrée sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00 Journée Portes Ouvertes de l’IRFASE

Une occasion de découvrir le secteur médico-social, de rencontrer notre équipe, notre CFA, les étudiants ainsi que les employeurs du secteur ! Au programme : Découverte des métiers du secteur social

Présentation de nos filières et dispositifs de formation

Renseignements sur les modalités d’admission (Parcoursup et hors parcoursup)

Informations sur l’apprentissage et l’alternance

Visite des locaux IRFASE 5, Terrasses de l’Agora – 91034 EVRY COURCOURONNES CEDEX Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/mVYg3QqHiH »}, {« type »: « email », « value »: « pole.admissions@irfase.com »}] Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Évry Autres Code postal 91000 Lieu IRFASE Adresse 5, Terrasses de l'Agora - 91034 EVRY COURCOURONNES CEDEX Ville Évry Departement Essonne Lieu Ville IRFASE Évry Latitude 48.628202 Longitude 2.43192 latitude longitude 48.628202;2.43192

IRFASE Évry Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evry/