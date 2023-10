Au Nouveau monde spectacle féministe théatre Irep Scènes Théâtre, Villeurbanne, 14 décembre 2023, Villeurbanne.

Au Nouveau monde spectacle féministe théatre 14 – 16 décembre Irep Scènes Théâtre, 12, 8 , 7, 0 euro

Dehors les femmes tiennent le pavé. En lutte contre l’oppression et le patriarcat, leurs manifestations sont violemment réprimées. A la Guillotière, des activistes réfugiées dans un petit bar après une action qui a mal tourné, se confrontent aux habitués. Mais…tous ces personnages sont ils bien ce qu’ils ont l’air d’être ?

Sur fond de lutte féministe, cette tragicomédie questionne le spectateur sur la violence dans le mouvement social. L’intrigue nous présente une histoire humaine de personnages hauts en couleur qui expriment sans far leurs émotions.

texte et mise en scène G FILIZETTI Avec S Brochart, O De boissezon, G Filizetti, J Godard, G Godineau, S Hemain, G SerbanJ Maemble,, S Wesolek, G Zerathe, D Guillaume

Irep Scènes Théâtre, 76 rue Nicolas Garnier 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

