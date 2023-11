Butin et butinages Irep Scènes Théâtre, Villeurbanne, 30 novembre 2023, Villeurbanne.

Butin et butinages 30 novembre – 7 décembre Irep Scènes Théâtre, Tarifs : 12€ plein / 8€ réduit / 7€ adhérent

Synospsis : Après la guerre, Rouget rentre chez lui pour poser armes et bagages et goûter un repos bien mérité. Il va retrouver sa femme, Louise, qui se languit de lui, et sa petite fille, Pétulette, qui désespère de… Quoi ? Mais ? Est-ce que sa femme l’attend vraiment ? Est-ce que sa petite fille est encore si petite ? Est- ce qu’il est lui-même réellement parti à la guerre ? Un vieux manteau usé par le champ de bataille, un sac estampillé « Armée du Roi », un Duc dansant, une jeune fleuriste et un Capitaine sanguinaire vont mettre en émoi la petite famille de Lisle.

Comédiens : Les Bidons d’eau : E. Body-Hinrichsen, M. Bouvier, R. Crepel, T. Duverger, T. Fringans-Ozanne, J-M. Sanchez et les invités des Bidons d’eau : E. San José, P. Vandendriessche.

Ecriture : G. de Mauroy

Mise en scène : G. de Mauroy

Régie : V. Ozanne

Irep Scènes Théâtre, 76 rue Nicolas Garnier 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://irepscenes.com/calendrier-des-spectacles/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T22:30:00+01:00

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

Guillaume de Mauroy