LA BIO – Spectacle d’impro Irep Scènes Théâtre, Villeurbanne, 27 octobre 2023, Villeurbanne.

LA BIO – Spectacle d’impro 27 et 28 octobre Irep Scènes Théâtre, Plein Tarif 12€ – Tarif Réduit 8€

C’est l’histoire d’un mec, euh …non ! d’une mamie ? Ok à vous de choisir !

Elle est impatiente et aventurière et a connu son premier amour dans la jungle…

3, 2, 1mpro !!

Les improvisateur·rices chevronné·es s’emparent de la scène et créent l’histoire sous vos yeux. Humour et

émotions sont au rendez-vous à chaque représentation ! Soyez curieu·ses, ce n’est pas un vilain défaut.

Irep Scènes Théâtre, 76 rue Nicolas Garnier 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://irepscenes.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

Vanessa Vincent-Stella