IRENE DRESEL SHOW VIDEO GUESTS LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, samedi 29 juin 2024.

IRENE DRESEL – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, samedi 29 juin 2024.

S’affranchir des normes avec raffinement : la techno d’Irène Drésel se vit entre esthétisme et transgression. Puissante, magnétique, aussi spatiale qu’organique, le prisme de sa musique fait naître de l’ombre une lumière d’où jaillit une imagerie contrastée. Aucun répit n’est laissé à l’audience hypnotisée au son des cloches et des rythmes incisifs du jardin secret d’Irène et son partenaire Sizo Del Givry (percussionniste), son live prenant alors des allures de cérémonie païenne. Les salles de concert et les festivals s’empliront ainsi de nuances de rose(s) pour célébrer son troisième album, “ROSE FLUO”, dont la tournée à peine annoncée s’affranchit déjà d’un Olympia complet en mai 2024.

Tarif : 25.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-06-29 à 22:30

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17