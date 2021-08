Paris Sunset & Sunside Paris Irene AMATA Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Irene AMATA Sunset & Sunside, 17 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 septembre 2021

de 19h à 20h

payant

“Un univers sonore essentiel, aux atmosphères mystérieuses, souvent modales, dans lequel Irene se révèle par ses textes intimes et des mélodies envoûtantes.” Le premier amour musical d’Irene est le piano, et c’est au clavier qu’elle commence à composer en 2017 des morceaux qui ne se conforment ni à un genre musical, ni aux recettes commerciales. Naissent alors des chansons qui définissent un univers sonore essentiel, aux atmosphères mystérieuses, souvent modales, dans lequel Irene se révèle par ses textes intimes et des mélodies envoûtantes. Après des années de scène, c’est un nouveau départ pour Irene : chanter ses propres compositions la pousse à renouveler son jeu vocal et son interprétation dans sa langue maternelle, l’italien. Pour la préparation de son premier opus comme auteure, elle choisit de décliner ses chansons dans des arrangements jazz, entourée de musiciens de haute volée reconnus sur la scène jazz française, qui réussissent l’exercice délicat d’embrasser cet univers sonore essentiel, et de le faire résonner aussi intensément que possible. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Date complète :

2021-09-17T19:00:00+02:00_2021-09-17T20:00:00+02:00

