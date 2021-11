Cournon-d'Auvergne Médiathèque Hugo-Pratt Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Irène a disparu ! Un escape game avec Sherlock et Lupin Médiathèque Hugo-Pratt Cournon-d'Auvergne Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

Irène a disparu ! Un escape game avec Sherlock et Lupin Médiathèque Hugo-Pratt, 22 janvier 2022, Cournon-d'Auvergne. Irène a disparu ! Un escape game avec Sherlock et Lupin

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Hugo-Pratt

À l’été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler se rencontrent à Saint-Malo où ils deviennent d’inséparables amis. Au cours des 10 tomes de Sherlock, Lupin et moi, ils vont vivre de nombreuses aventures policières un peu partout en Europe. Mais voilà qu’Irène a soudainement disparu ! Pour cette nouvelle enquête, ce sont aux enfants de venir en aide à Sherlock et Lupin dans un jeu littéraire conçu comme un escape game ! Un jeu conçu par l’agence ComJ d’après la série jeunesse Sherlock, Lupin et moi publiée chez Albin Michel.

Dans la limite des places disponibles.

Pour cette nouvelle enquête, ce sont aux enfants de venir en aide à Sherlock et Lupin dans un jeu littéraire conçu comme un escape game ! Médiathèque Hugo-Pratt 1 rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Médiathèque Hugo-Pratt Adresse 1 rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon d'Auvergne Ville Cournon-d'Auvergne lieuville Médiathèque Hugo-Pratt Cournon-d'Auvergne