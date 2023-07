SOIRÉE PLAGE AU LABYRINTHE DE MAIS DE MONTMÉDY Iré-les-Prés Montmédy, 8 juillet 2023, Montmédy.

Montmédy,Meuse

Soirée détente sur la plage de l’aire d’accueil du labyrinthe de maïs de Montmédy de 19h à 21h chaque samedi de juillet et août (selon la météo).. Tout public

Samedi 2023-07-08 19:00:00 fin : 2023-07-08 21:00:00. 0 EUR.

Iré-les-Prés rue des Cannes

Montmédy 55600 Meuse Grand Est



Relaxation evening on the beach at Montmédy’s corn maze reception area from 7pm to 9pm every Saturday in July and August (weather permitting).

Veladas de relajación en la playa de la recepción del laberinto de maíz de Montmédy de 19:00 a 21:00 todos los sábados de julio y agosto (si el tiempo lo permite).

Entspannungsabend am Strand des Empfangsbereichs des Maislabyrinths von Montmédy von 19:00 bis 21:00 Uhr jeden Samstag im Juli und August (je nach Wetterlage).

Mise à jour le 2023-06-13 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY