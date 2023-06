Fiori di Sangue – Festival Manifeste IRCAM Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Fiori di Sangue – Festival Manifeste IRCAM Paris, 17 juin 2023, Paris. Fiori di Sangue – Festival Manifeste Samedi 17 juin, 21h00 IRCAM 10€ – 30€ Ce concert a été imaginé en complicité avec l’Ircam à l’occasion du festival Manifeste, partenaire privilégié de l’ensemble depuis sa création. Il met en lien les univers compositionnels de quatre compositeur.rice.s de notre temps dans le travail d’écriture de musique mixte.

Une part belle aux écritures italiennes à travers trois générations de compositeur.rice.s : Matteo Gualandi (1995), Lara Morciano (1968) et Luciano Berio (1925-2003), l’une des figures centrales de l’écriture musicale du XXème siècle, fêté cette année à Manifeste.

Par ailleurs, l’ensemble créera une nouvelle œuvre de José-Miguel Fernandez, compositeur chilien installé à Paris, grand contributeur de la recherche sur les écritures musicales informatiques à l’Ircam et qui a longtemps assisté Lara Morciano pour la partie électronique de ses œuvres. IRCAM 1 place Igor Stravinsky Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://manifeste.ircam.fr/agenda/ensemble-court-circuit32/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

