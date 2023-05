Ircam Circus Fontaine des Automates, 7 juin 2023, Paris.

Du mercredi 07 juin 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Redécouvrez la fontaine des Automates Place Stravinsky avec notre balade sonore digitale!

Balade sonore réalisable dès le 7 juin sur le site mobile Ircam Circus!

40 ans après son inauguration, la Fontaine Stravinsky renaît à la vie : ses seize figures restaurées retrouvent leurs animations et leurs sonorités aquatiques.

Conçue par Niki de Saint Phalle et par Jean Tinguely, la place Stravinsky est la plus musicale de Paris. Les références aux ballets de Stravinsky abondent : Ragtime, Les noces, Renard, Rossignol et évidemment le grand oiseau de feu, qui dirige et impulse le mouvement général.

Une renaissance en musique, avec la création électroacoustique de Sivan Eldar, avec Feu de joie de Mikel Urquiza écrit pour les jeunes musiciens du Conservatoire du Centre et créé en concert le 1er juillet, avec les « Sept contes de la fontaine » de l’autrice Hélène Frappat que chaque promeneur pourra découvrir sur l’application dédiée, Ircam Circus.

Fontaine des Automates Place Igor Stravinsky 75004 Paris

Contact : https://manifeste.ircam.fr/en/agenda/ircam-circus25/

DR La fontaine des Automates Place Stravinsky