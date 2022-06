Iraty dévoile ses merveilles, 20 juillet 2022, .

Iraty dévoile ses merveilles

2022-07-20 – 2022-07-20

EUR 0 0 Lors d’une journée au plateau d’Iraty-Cize, vous découvrirez les différents acteurs qui vivent et entretiennent la montagne : bergers, producteurs, associations de protection de l’environnement, forestiers, randonneurs, chasseurs, pêcheurs, VTTistes, etc.

L’après midi, un grand jeu de piste ludique et instructif permettra de tout savoir sur Iraty. Munis d’une carte truffée d’indices, vous devrez résoudre des énigmes le long d’un sentier pédagogique, répondre à des devinettes, trouver des témoins, reconstituer un puzzle, élucider toutes sortes de problèmes amusants.

Infos pratiques concernant le jeu de piste :

Durée : entre 1 h 30 et 2 h. Distance : 3 km. Dénivelé : 100 m

Prévoir chaussures de randonnée, eau.

Inscription fortement conseillée

CPIE

dernière mise à jour : 2022-06-07