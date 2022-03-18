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Pyrénées-Atlantiques

Irakurle Solasaldiak » Ene baitan bizi da » Ascain, 18 mars 2022, Ascain. Irakurle Solasaldiak » Ene baitan bizi da » Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ascain

2022-03-18 – 2022-03-18 Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace

Ascain Pyrénées-Atlantiques Irakurle taldearen 2.Solasaldia « Ene baitan bizi da » liburuaz. Irakurle taldearen 2.Solasaldia « Ene baitan bizi da » liburuaz. +33 5 59 44 72 72 Irakurle taldearen 2.Solasaldia « Ene baitan bizi da » liburuaz. euskalaldia

Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ascain

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ascain, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ascain Adresse Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ville Ascain lieuville Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ascain Departement Pyrénées-Atlantiques

Ascain Ascain Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ascain/

Irakurle Solasaldiak » Ene baitan bizi da » Ascain 2022-03-18 was last modified: by Irakurle Solasaldiak » Ene baitan bizi da » Ascain Ascain 18 mars 2022 Ascain Pyrénées-Atlantiques

Ascain Pyrénées-Atlantiques