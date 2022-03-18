Irakurle Solasaldiak » Ene baitan bizi da » Ascain Ascain
Irakurle Solasaldiak » Ene baitan bizi da » Ascain, 18 mars 2022, Ascain.
Irakurle Solasaldiak » Ene baitan bizi da » Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ascain
2022-03-18 – 2022-03-18 Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace
Ascain Pyrénées-Atlantiques
Irakurle taldearen 2.Solasaldia « Ene baitan bizi da » liburuaz.
Irakurle taldearen 2.Solasaldia « Ene baitan bizi da » liburuaz.
+33 5 59 44 72 72
Irakurle taldearen 2.Solasaldia « Ene baitan bizi da » liburuaz.
euskalaldia
Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ascain
dernière mise à jour : 2022-02-04 par