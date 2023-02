IRAKLY AVALIANI SALLE CORTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

IRAKLY AVALIANI SALLE CORTOT, 17 février 2023, PARIS. IRAKLY AVALIANI SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. ARTMASHAS présente ce concert Présentation du nouveau CD d’Irakly Avaliani dédié à la Sonate n°17 en Ré majeur D 850 de Schubert à la Salle Cortot.Au programme :Johannes Brahms – Sonate n°3 en Fa mineur, Op. 5Franz Schubert – Sonate n°17 en Ré majeur D 850 « Son interprétation élève l’âme de celui qui l’écoute. » Edith Walter. Radio Notre Dame. Irakly Avaliani Irakly Avaliani Votre billet est ici SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris ARTMASHAS présente ce concert Présentation du nouveau CD d’Irakly Avaliani dédié à la Sonate n°17 en Ré majeur D 850 de Schubert à la Salle Cortot. Au programme : Johannes Brahms – Sonate n°3 en Fa mineur, Op. 5 Franz Schubert – Sonate n°17 en Ré majeur D 850 « Son interprétation élève l’âme de celui qui l’écoute. » Edith Walter. Radio Notre Dame. .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SALLE CORTOT Adresse 78 rue Cardinet Ville PARIS Tarif 27.5-27.5 lieuville SALLE CORTOT PARIS Departement Paris

SALLE CORTOT PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

IRAKLY AVALIANI SALLE CORTOT 2023-02-17 was last modified: by IRAKLY AVALIANI SALLE CORTOT SALLE CORTOT 17 février 2023 Salle Cortot Paris

PARIS Paris