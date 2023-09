Vide-greniers Irais, 1 octobre 2023, Irais.

Irais,Deux-Sèvres

Un vide-greniers a lieu de 8 h à 17 h, aux abords de la salle communale. Tarifs : 5 € les 5 mètres (possibilité d’en prendre plusieurs). Réservations au 06 77 73 12 59 ou au 06 77 57 69 03. Buvette et restauration sur place avec es foodtrucks..

2023-10-01

Irais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A garage sale takes place from 8 a.m. to 5 p.m. around the village hall. Prices: 5? per 5 meters (more than one possible). Reservations on 06 77 73 12 59 or 06 77 57 69 03. Refreshments and catering on site with foodtrucks.

De 8.00 a 17.00 horas se celebrará una venta de garaje en los alrededores del ayuntamiento. Precios: 5? por 5 metros (posibilidad de más de una venta). Reservas en el 06 77 73 12 59 o 06 77 57 69 03. Refrescos y catering in situ con foodtrucks.

Von 8.00 bis 17.00 Uhr findet ein Flohmarkt in der Umgebung der Gemeindehalle statt. Preise: 5 ? pro 5 Meter (Möglichkeit, mehrere zu nehmen). Reservierungen unter 06 77 73 12 59 oder 06 77 57 69 03. Getränke und Verpflegung vor Ort mit es foodtrucks.

Mise à jour le 2023-09-21 par CC Airvaudais Val du Thouet