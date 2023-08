Journées Européennes du Patrimoine 2023 Mairie d’IRAI 61190 Irai, 16 septembre 2023 14:00, Irai.

Journées Européennes du Patrimoine 2023 Mairie d’IRAI 61190 Irai 16 et 17 septembre

Exposition à ciel ouvert. Deux photographes:Alexandre Hervieu et Gilbert Coeurty. Déambulation contée, animée par deux comédiens (2 créneaux/jour). Animations tout le week-end (concert, apiculture). 16 et 17 septembre 1

ET SI ON ALLAIT DÉCOUVRIR L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE À IRAI !

Les Journées Européennes du Patrimoine à Irai, ce sont deux photographes que tout oppose ! Alexandre Hervieu photographe du début XXième, photographe des campagnes et Gilbert Coeurty photographe contemporain de la nature et de ses secrets ! Le noir et blanc pour l’un et la couleur pour l’autre ! Jeux entre réalités et imaginaires ! Déambulations en plein air !

Un programme d’animations tout le week-end ( concert chorale, apiculture )

Rdv le samedi dès 14 heures pour une déambulation contée au fil de l’exposition » À la découverte d’Alexandre HERVIEU » animée par deux comédiens.( deux créneaux par jour )

La seconde exposition est à parcourir en solo, en famille, laissez vous porter par votre imagination !

Mairie d’IRAI 61190 IRAI Irai 61190 Orne