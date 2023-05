Table ronde n° 3 IPSA Alumni IPSA Alumni, 7 juin 2023, Ivry-sur-Seine.

Chers Alumnis,

Comme les années précédentes, nous serions ravis de vous voir tous connectés sur Teams le 07 juin 2023 à 19h00 afin d’échanger entre Alumnis à propos de notre association, savoir ce que vous attendez d’elle et écouter vos idées, vos envies pour qu’elle vous/nous ressemble.

A bientôt !

Présentation

IPSA Alumni est le réseau de tous les diplômés de l’IPSA. IPSA Alumni a pour vocation d’aider diplômés et étudiants tout au long de leur parcours professionnel. Les alumni issus de formations diplômantes sont membres de droit de l’Association. Ensemble, ils forment une communauté soudée, présente dans le monde entier.

L’Association a 3 grandes missions :

Animer le réseau Diplômés en France et dans le monde

Accompagner les diplômés et les étudiants tout au long de leur carrière où qu’ils soient en leur offrant des services personnalisés

Faire rayonner l’IPSA à travers des événements et des rencontres en France et dans le monde.

IPSA Alumni 63 Boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T19:00:00+02:00 – 2023-06-07T20:00:00+02:00

