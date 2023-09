Iphigénie en Tauride de Desmarets et Campra Théâtre des Champs-Elysées Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Le mardi 09 janvier 2024

de 19h30 à 22h15

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant

De 5€ à 95€

Modèle de la tragédie lyrique à la française, cette Iphigénie fut commencée par Desmarest puis achevée quelques années plus tard par Campra. Opéra en version de concert.

Si Iphigénie en Tauride est un titre bien

connu des mélomanes par l’opéra de Gluck qui porte ce nom (créé en 1779), rares

sont ceux qui savent qu’une autre Iphigénie en Tauride, antérieure de

quatre générations, avait auparavant connu un immense succès sur les scènes

françaises (à Paris, à la Cour et en province). Même histoire, même

protagoniste : Iphigénie, Pylade, Oreste, Thoas, auxquels s’ajoutent dans

cette version Électre, la sœur d’Iphigénie, et toute une série de rôles

merveilleux, comme Diane, pour corser l’intrigue et surtout donner maintes

occasions d’effets spectaculaires et de grandes pages chorégraphiques ou

chorales. Cette première Iphigénie est une œuvre à quatre mains au

destin singulier. Ébauchée par le compositeur Henri Desmarest vers 1696 (l’un

des compositeurs les plus en vue dans la jeune génération d’alors, avec Marais,

et Destouches, ayant connu le succès avec ses autres opéras, Didon, Circé

ou Vénus et Adonis), la tragédie fut abandonnée lorsque Desmarest dut

s’enfuir du Royaume, après avoir épousée son aimée sans le consentement du père

de celle-ci. Banni de France par Louis XIV, il ne put rentrer que bien des

années plus tard, sous la Régence de Philippe d’Orléans. Entretemps, l’Opéra,

qui cherchait à renouveler son répertoire avec des valeurs sûres, demanda à

André Campra d’achever cette Iphigénie devenue orpheline. Il fut aidé

par le poète Danchet, qui acheva ce que Duché de Vancy (le librettiste

originel) n’avait pas encore écrit pour Desmarest. Ainsi complétée, Iphigénie

en Tauride fut créée à l’Opéra en 1704. L’œuvre s’affirma bientôt comme

l’un des piliers du répertoire, avec des reprises – toujours très applaudies –

en 1711 (Paris), 1712 (Lyon), 1713 (Dijon), 1719, 1720 et 1734 (Paris), 1750

(Lyon) et 1762 (Paris). L’œuvre fut aussi jouée de nombreuses fois en concert à

la cour (la reine Marie Lekzinska l’appréciait tout particulièrement), mais

également à l’étranger, notamment en 1716 et 1731 à la cour de Bade-Dourlach,

et en 1726 à Bruxelles. Iphigénie en Tauride fut toujours considérée

comme une œuvre très forte, une vraie tragédie, avec un poème aussi bien conçu

que finement versifié. La musique – dont on sait grâce à l’édition d’époque qui

le stipule, quel passage est de quel auteur – n’est aucunement disparate :

Campra s’est habilement glissé dans le style de Desmarest, sombre et

pathétique, ajoutant seulement dans les divertissements des airs virtuoses et

des chœurs très mélodiques dont il avait le secret. Il est étonnant que ce

chef-d’œuvre soit resté si longtemps inédit : grâce à Hervé Niquet et à

son goût sûr pour les raretés, aidé par le Centre de musique baroque de

Versailles pour l’édition et la recherche scientifique, Iphigénie revoit

enfin le jour.

Benoît Dratwicki, octobre 2022

Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris

Contact : https://www.theatrechampselysees.fr/saison-2023-2024/opera-en-concert-et-oratorio/iphigenie-en-tauride +33149525050 rp@theatrechampselysees.fr https://www.facebook.com/theatredeschampselysees https://www.facebook.com/theatredeschampselysees https://billetterie.theatrechampselysees.fr/selection/event/date?productId=10228667063329

Jean-Baptiste MILLOT Véronique Gens | rôle titre d’Iphigénie en Tauride de Desmarets et Campra