Toulouse Soutenance de Thèse – Mme Yiyué JIA IPBS-Toulouse, Seminar room Toulouse, 27 octobre 2023, Toulouse. Soutenance de Thèse – Mme Yiyué JIA Vendredi 27 octobre, 14h00 IPBS-Toulouse, Seminar room Sex steroid hormones production in periprostatic adipose tissue and its role in prostate cancer progression Comité de thèse : Mme Sophie GIORGETTI-PERALDI, Rapporteure

M. Cyrille DE JOUSSINEAU, Rapporteur

M. Thierry CAPIOD, Rapporteur

Mme Anne BOULOUMIE, Examinatrice

M. Frederic BOST, Examinateur

M. Mathieu ROUMIGUIE, Examinateur

Mme Catherine MULLER, Directrice de thèse

Mme Catherine MULLER, Directrice de thèse

Mme Delphine MILHAS, Co-directrice de thèse

IPBS-Toulouse, Seminar room
205 Route de Narbonne,Toulouse
Toulouse 31400

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

