Que faire avec une formation scientifique? Quelques exemples de parcours scientifiques et atypiques Mardi 28 mars, 11h00 IPBS-Toulouse, Seminar room

Ce séminaire principalement à destination des étudiants et post-docs permettra de présenter les parcours de 3 scientifiques qui ont construit leur parcours dans la science dans 3 directions atypiques, stimulantes et enrichissantes. Cette conférence est organisée par les étudiants et étudiants de l’IPBS.

Ludivine (Bochet) Godon (ancienne de l’IPBS), conceptrice-rédactrice médico-scientifique freelance (ReMedS). Munie d’une double compétence (PharmD et PhD en oncologie), Ludivine exerce depuis 10 ans le métier de concepteur-rédacteur médico-scientifique, d’abord au sein d’une agence spécialisée en onco-hématologie puis en tant qu’indépendante auprès de plusieurs agences et laboratoires pharmaceutiques.

Audrey Bardon, responsable Pôle Animation de réseaux et Communication & Directrice adjointe chez Instant Science. Audrey est en charge du Pôle Animation de réseaux et communication chez Instant Science, centre de culture scientifique basé à Toulouse, Montpellier, Fleurance et Tarbes, qui s’emploie à mettre à portée de tous la science, la technique et l’innovation.

Arnold Oswald, cofondateur de l’Eurêkafé. Passionné par les sciences, l’impact des technologies sur nos vies, et la place de l’ingénierie dans la société de demain, Arnold s’implique dans la diffusion du savoir et l’interface entre le monde scientifique et la société civile. Il a fondé avec Samuel Juillot, l’Eurêkafé, un café pas ordinaire situé 5 impasse de la Colombette à Toulouse : c’est un lieu de diffusion de la science dans une atmosphère conviviale.

IPBS-Toulouse, Seminar room
205 Route de Narbonne,Toulouse
Toulouse 31400
Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville
Haute-Garonne
Occitania

2023-03-28T11:00:00+02:00 – 2023-03-28T12:00:00+02:00

