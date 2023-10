Dr. Hans Clevers- Organoids to model human disease IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

Dr. Hans Clevers- Organoids to model human disease Jeudi 12 octobre, 11h00 IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room)

Dr. Hans Clevers

Roche, Basel Switzerland

Organoids to model human disease

This seminar is part of the of the CNRS Thematic School « From 3D culture to organoid, a multidisciplinary approach »

IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 205 route de Narbonne, Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitania [{« type »: « email », « value »: « celine.cougoule@ipbs.fr »}]

2023-10-12T11:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00

