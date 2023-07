Salon des métiers du Service Public IPAG Rennes, 13 septembre 2023, Rennes.

Salon des métiers du Service Public Mercredi 13 septembre, 09h00 IPAG Entrée libre

La fonction publique, pourquoi pas ?

Les services publics sont au cœur de notre quotidien : l’éducation, la santé, la préservation de l’environnement, la sécurité, la justice, la délivrance de prestations ou les services à la personne… Nous bénéficions tous de ces différents services publics, chaque jour !

Saviez-vous que la fonction publique est le 1er employeur de France, grâce à ses 5,6 millions d’agents et ses 1 000 métiers différents ?

C’est ce qui fait la richesse de la fonction publique : tout le monde y a sa place!

Enseignant, agent d’accueil et de conseil, soignant, météorologue, diplomate, travailleur social, informaticien, chercheur, chef de projet urbanisme, agent au service de la protection de la biodiversité, cuisinier, policier, juriste, technicien voirie, conservateur du patrimoine… La liste est longue !

Rejoindre le service public, c’est :

La promesse d’un métier qui a du sens

La perspective de développer des compétences professionnelles variées

La possibilité tout au long de son parcours de changer de métier, d’environnement et de territoire, tout en restant au sein de la fonction publique !

Une journée de découverte

Afin de vous éclairer sur les parcours, les perspectives, les enjeux et les débouchés, l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) organise une journée de présentations et d’échanges avec des écoles de formations (IRA de Nantes, EHESP, EN3S…) et représentants de différentes administrations :

Finances publiques

Police

Justice

Défense

Douanes

et bien d’autres…

Au programme : conférences, tables rondes et échanges avec des professionnels.

Conférences – Amphi Hannah Arendt

09h / Ouverture de l’événement

09h10-09h40 / Agir au sein des services publics aujourd’hui

09h45-10h25 / Les dispositifs diversité dans l’accès à la fonction publique

10h30-11h10 / Les métiers de la transition écologique

11h15-11h55 / Les métiers du numérique

12h-12h40 / Les métiers des finances publiques, des douanes, de la DGCCRF

12h45-13h25 / Les métiers de la police, de la justice, de l’inspection du travail

13h40-14h10 / Les métiers de la fonction publique territoriale

14h15-14h55 / Les métiers de la défense (commissaire des armées, emplois militaires, emplois civils)

15h-15h40 / Les métiers de l’administration interministérielle

15h45-16h25 / Les métiers des administrations scolaires et universitaires

16h30-17h10 / Les métiers des administrations de la santé et de la protection sociale

17h15 / Mot de clôture

Stands

Retrouvez toutes les administrations tout au long de la journée sur nos stands pour échanger avec des professionnels et leur poser des questions.

Rendez-vous le mercredi 13 septembre, de 9h à 17h30 à l’IPAG, 106 boulevard de la Duchesse Anne.

conférences Métiers