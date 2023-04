Les leviers de la transformation publique, M. Bied-Charreton IPAG Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les leviers de la transformation publique, M. Bied-Charreton IPAG, 4 avril 2023, Rennes. Les leviers de la transformation publique, M. Bied-Charreton Mardi 4 avril, 14h30 IPAG libre Après un rappel de la situation des finances des administrations publiques françaises, la présentation portera sur les impératifs, les opportunités mais aussi les difficultés de la réforme des administrations. Un focus sur les transformations mises en œuvre au sein de l’administration des Finances publiques illustrera de manière très concrète cette présentation. IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T14:30:00+02:00 – 2023-04-04T16:00:00+02:00

2023-04-04T14:30:00+02:00 – 2023-04-04T16:00:00+02:00 Tous droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu IPAG Adresse 106, bd de la Duchesse Anne - 35700 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville IPAG Rennes

IPAG Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les leviers de la transformation publique, M. Bied-Charreton IPAG 2023-04-04 was last modified: by Les leviers de la transformation publique, M. Bied-Charreton IPAG IPAG 4 avril 2023 IPAG Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine