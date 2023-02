Conférence / Étudiants boursiers & métiers de la fonction publique IPAG Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence / Étudiants boursiers & métiers de la fonction publique IPAG, 1 mars 2023, Rennes. Conférence / Étudiants boursiers & métiers de la fonction publique Mercredi 1 mars, 14h30 IPAG Le mercredi 1er mars 2023, se tiendra à l’IPAG en partenariat avec l’association La Cordée, une conférence sur l’attractivité et la diversité sociale dans la fonction publique. IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne MERCREDI 1ER MARS (DÈS 14H30) La fonction publique, pourquoi pas ? Vous souhaitez découvrir des métiers dynamiques et passionnants?

Vous souhaitez exercer des missions qui ont du sens, vous engager au service du plus grand nombre ?

Vous voulez contribuer à relever les défis sociétaux, environnementaux, numériques, internationaux qui font le monde d’aujourd’hui et de demain ?

Vous envisagez d’exercer différents métiers et d’évoluer dans des structures diverses tout au long de votre vie professionnelle ?

La fonction publique recrute ! L’accès à la fonction publique pour les étudiants boursiers Etudiant boursier, vous souhaitez vous mettre au service de l’intérêt général ?

Venez découvrir les différentes dispositifs pouvant vous aider dans la réussite des concours de la fonction publique (administration générale, gendarmerie, finances publiques, santé, protection sociale…). Une conférence dédiée Ouverture par Monsieur David Alis, Président de l’Université de Rennes

Accueil par Madame Hélène Muscat, Directrice de l’IPAG et Madame Simpara, Déléguée générale de l’association La Cordée

Introduction par Madame Marion Martin, Responsable de Projet “Talents du Service Public”, attachée d’administration auprès de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique

Présentation de Madame Emilie Nicot, Directrice ajointe des Ressources Humaines de Rennes Métropole

Présentation de certains métiers de la fonction publique (EHESP, attaché interministériel d’Etat, Gendarmerie, Direction générale des finances publiques…)

Regards croisés organisateurs/ bénéficiaires sur les différents dispositifs ouverts aux étudiants boursiers (parcours diversité des finances publiques, parcours de la classe préparatoire sous-officier de gendarmerie, les classes Prépa Talents). > Programme définitif bientôt disponible

Rendez-vous le mercredi 1er mars, à partir de 14h30 dans l’Amphi Arendt à l’IPAG, 106 boulevard de la Duchesse Anne.

