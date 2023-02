IOTA – LES PETITS RIENS COMPAGNIE MUNGO SALLE MULTICULTURELLE, 22 février 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

IOTA – LES PETITS RIENS Compagnie Mungo Écriture, images, objets et interprétation : Isabelle Bach et Gérard Sanchez Lumières : Thierry Azoulay Conférence décalée – théâtre d’objets – images animées en direct pour les grandes personnes d’aujourd’hui et de demain, Un spectacle fatalement radieux sur la biodiversité. Quelle est donc cette espèce d’Humanosaures qui peut rester de glace alors que la banquise fond en larmes et qui considère la nature comme un simple frigo en train de tomber en panne ? Isabelle Bach, ex-biologiste, alias Ghislaine Berthion, et le comédien Gérard Sanchez, alias Richard Perrier, sont chercheurs au sein de l’Institut des Utopies Concrètes, le I.U.C. En dernier recours, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat les a mandatés pour inverser la vapeur du réchauffement climatique. Ghislaine et Richard sont à un iota de réussir leur mission. Petit Rappel sur le G.I.E.C : depuis 1988, des scientifiques de 185 pays alertent sur les conséquences de l’accélération du réchauffement climatique par les humains et proposent des solutions. Mais alors qu’attendons-nous ? Pour en finir avec la fin du monde, définitivement et en moins d’une heure, venez participer à un stage où l’on rit, on s’interroge, on se réinvente. 3,2,1 c’est parti ! Laissez-vous aller au rêve éveillé d’une planète Terre où la forêt amazonienne a englouti l’autoroute, où les cheminées recrachent de la dentelle et les bombes aérosols, de la vie… Spectacle tout public dès 7 ans Durée : 1h05 Renseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54

SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE RUE RACINE Gard

IOTA – LES PETITS RIENS

Compagnie Mungo

Écriture, images, objets et interprétation : Isabelle Bach et Gérard Sanchez

Lumières : Thierry Azoulay

Conférence décalée – théâtre d’objets – images animées en direct pour les grandes personnes d’aujourd’hui et de demain,

Un spectacle fatalement radieux sur la biodiversité.

Quelle est donc cette espèce d’Humanosaures qui peut rester de glace alors que la banquise fond en larmes et qui considère la nature comme un simple frigo en train de tomber en panne ?

Isabelle Bach, ex-biologiste, alias Ghislaine Berthion, et le comédien Gérard Sanchez, alias Richard Perrier, sont chercheurs au sein de l’Institut des Utopies Concrètes, le I.U.C.

En dernier recours, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat les a

mandatés pour inverser la vapeur du réchauffement climatique.

Ghislaine et Richard sont à un iota de réussir leur mission.

Petit Rappel sur le G.I.E.C : depuis 1988, des scientifiques de 185 pays alertent sur les conséquences de l’accélération du réchauffement climatique par les humains et proposent des solutions.

Mais alors qu’attendons-nous ?

Pour en finir avec la fin du monde, définitivement et en moins d’une heure, venez participer à un stage où l’on rit, on s’interroge, on se réinvente.

3,2,1 c’est parti !

Laissez-vous aller au rêve éveillé d’une planète Terre où la forêt amazonienne a englouti l’autoroute, où les cheminées recrachent de la dentelle et les bombes aérosols, de la vie…

Spectacle tout public dès 7 ans

Durée : 1h05

Renseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54

