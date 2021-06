IOT Business Day le 29 juin à Marseille La Coque, 29 juin 2021-29 juin 2021, Marseille.

Fort de sa 1ère édition organisée le 6 juin 2019 avec 350 visiteurs, 30 exposants, 5 conférences et 8 ateliers, la seconde édition est donc une évidence et se tiendra le **29 juin 2021**, en présentiel à La Coque et en virtuel sur notre plateforme dédiée Oneforum.fr. **La Coque,** centre dédié à l’innovation et aux événements numériques au cœur de la Métropole Aix-Marseille Provence, organise le salon B to B sur les usages de l’IOT en région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur. **Qu’est-ce que l’IOT Business Day** ? Une journée riche de conférences et ateliers, de rencontres entre startups, entreprises, collectivités et d’acteurs/décideurs engagés sur le marché de l’IOT. La smart industry et la smart city composée de la smart mobility, le smart building et la smart energy seront mis en avant. Cet événement sera organisé en partenariat avec Euroméditerranée, Medinsoft, le Village Francophone et Oneforum. Une nouvelle formule inédite cette année : **un forum en phygital**. Il aura lieu en présentiel à La Coque et à distance sur notre plateforme numérique Oneforum.fr le 29 juin. Visiteurs ou exposants, 3 différentes formules s’offrent à vous pour nous rejoindre : 1. En présentiel à La Coque (places limitées liée aux restrictions sanitaires) 2. En virtuel sur notre plateforme dédiée Oneforum 3. Ou les deux en phygital Venez découvrir le programme des conférences et les informations complémentaires sur le site IOT Business Day !

