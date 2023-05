WEBINAR : « POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EN DOUBLE COMPÉTENCE ? » IONIS School of Technology and Management, 6 juin 2023, Ivry-sur-Seine.

Les entreprises qui recrutent sont unanimes : les meilleurs profils sont ceux qui allient un solide bagage technologique et une bonne compétence managériale. Participe à notre prochain webinar le mardi 6 juin 2023, à 12h. Guillaume Bardèche, le Directeur de Ionis-STM, te proposera d’aborder les différents aspects de la double compétence et t’expliquera comment cet atout peut t’ouvrir à la transversalité et à la capacité de comprendre les enjeux des différents acteurs au sein de l’entreprise.

A PROPOS

Créée en 2002 sous le nom de « Masters Epita », Ionis School of Technology and Management est une école qui forme des experts à double compétence grâce à une offre de formations intégrées sur le plan technique et managérial. Elle est destinée aux étudiants issus de Bac+2, Bac+3, Bac+4 et Bac+5 souhaitant poursuivre ou compléter leur formation initiale et obtenir les compétences professionnelles et métiers indispensables pour intégrer le marché du travail à un niveau de cadre.

La double compétence est aujourd’hui encore plus nécessaire dans les secteurs nouveaux et en expansion, c’est pourquoi Ionis-STM a choisi d’intervenir dans les technologies de l’information, le management informatique, les biotechnologies et les énergies. Ionis-STM est membre de IONIS Education Group, leader de l’enseignement supérieur privé en France, et fait appel aux intervenants professionnels les plus pointus grâce aux écoles du groupe et aux entreprises partenaires : l’ISG pour le management, l’EPITA pour les nouvelles technologies, Sup’Biotech pour les biotechnologies et l’ESME Sudria pour les énergies. Toutes sont des écoles de très haut niveau, écoles de management, d’ingénieurs ou d’expertise.

IONIS School of Technology and Management 15 rue Maurice Grandcoing Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry Port Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T12:00:00+02:00 – 2023-06-06T13:00:00+02:00

